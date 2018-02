Psg: Verratti "Risultato troppo severo, ma possiamo ribaltarlo"

14 febbraio 2018

"Abbiamo preso il 2-1 nel momento migliore, dopo aver avuto più di un'occasione per tornare in vantaggio prima e chiudere la partita poi. Purtroppo il Real ha giocatori che ti puniscono alla prima distrazione: il 3-1 è forse troppo severo, ma abbiamo il ritorno dove avremo la possibilità di ribaltare il pronostico". Parole di Marco Verratti a Premium Sport. "Neymar in ombra? Non può essere discusso per una partita. Futuro? Per ora sto bene qui".