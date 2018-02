Psg: Neymar sarà operato nel fine settimana in Brasile

28 febbraio 2018

Si chiude dunque qui la querelle intorno alle condizioni di Neymar. Il papà del giocatore, intervenuto a ESPN Brasile, aveva già gelato i tifosi del Psg. "Ciò che è chiaro e che il Psg già sa è che non potrà contare su Neymar nelle prossime partite per 6-8 settimane", dando dunque già per certa la sua assenza contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League. Da qui il caso: Neymar vuole operarsi, con uno stop di un paio di mesi, per arrivare pronto ai mondiali di Russia. Il Psg invece non è d'accordo e vorrebbe provare prima con un trattamento conservativo. Alla fine la soluzione, con la vittoria della linea verdeoro: operazione immediata per risolvere la frattura al quinto metatarso del piede destro. Per l'attaccante, che si è infortunato domenica durante la sfida della Ligue 1 vinta dai parigini 3-0 sul Marsiglia, stop di due mesi.