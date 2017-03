Psg, Emery: "Giocheremo senza pensare al risultato dell'andata"

7 marzo 2017

Quattro gol di vantaggio, ma niente per il Barcellona è impossibile. Unai Emery , tecnico del Psg che al Camp Nou dovrà difendere il 4-0 dell'andata agli ottavi di Champions, non si fida: "Dobbiamo giocare senza pensare al risultato di Parigi, avrò lo stesso rispetto per il Barça di due settimane fa e la stessa fiducia nei miei ragazzi". Il segreto è il gruppo: "Dovremo essere pronti a fare tutto e prendere il sopravvento come collettivo".

All'andata il Paris Saint Germain ha travolto il Barcellona non lasciando scampo a Messi e compagni, annichiliti per tutto il match. Al Camp Nou sarà diverso, Luis Enrique ha dichiarato che i blaugrana sono pronti a fare sei gol. "Ho la stessa fiducia nella mia squadra che avevo all'andata - ha commentato il tecnico Unai Emery in conferenza stampa -. Giocheremo una partita di personalità contro una grandissima squadra, e non penseremo al risultato. Manterremo la nostra idea di gioco cercando di gestire i momenti e le emozioni durante i novanta minuti, dove potranno accadere tante cose".



"Indipendentemente dal risultato di Parigi, rispetto molto il Barcellona - ha continuato Emery -. Anche Luis Enrique, che ritengo un ottimo allenatore nonché una bella persona alla guida di una grande squadra". In dubbio resta la presenza di Di Maria: "Deciderò la mattina della partita, dipenderà dalle sue sensazioni. Thiago Motta invece non sarà disponibile".