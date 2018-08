Preliminari di Champions: tris dell'Ajax alla Dinamo Kiev, l'Aek vince in trasferta

22/08/2018

AJAX-DYNAMO KIEV 3-1

Nell’andata degli spareggi di Champions League l’Ajax passa subito in vantaggio dopo solo 60”: azione corale dei Lancieri in area di rigore avversaria, palla a van de Beek che, servito da Tadic, tira di prima intenzione, ma, nonostante la debolezza del tiro, il portiere Boyko si lascia sfuggire il pallone che si insacca. Nonostante questo svantaggio improvviso gli ucraini reagiscono al 15’: punizione respinta da Onana ma è Kedziora il più lesto di tutti e, a pochi passi, firma il gol del pari. Gli olandesi potrebbero andare in bambola, ma al 35’ si riportano avanti: conclusione a giro dal limite dell’area di Ziyech, deviazione di testa di un difensore ospite e palla in fondo al sacco. A 2’ dalla fine del primo tempo arriva anche il 3-1 grazie a Tadic, su assist di Tagliafico.



MOL VIDI-AEK ATENE 1-2

Occasione ghiotta per l’Aek Atene che, in trasferta, si gioca l’andata degli spareggi contro il Vidi. I padroni di casa resistono fino al 35’, poi sono costretti a capitolare, complice anche l’espulsione di Huszti al 22’: tiro dal limite parato da Kovacsik, ma la sua respinta corta è preda di Klonaridis, tap in vincete e vantaggio greco. Nella ripresa l’Aek firma anche il raddoppio con la bella giocata di Bakasetas che non lascia scampo né alla difesa avversaria né all’estremo difensore. Nella ripresa, al 7’, la squadra greca rimane in dieci a causa dell’espulsione di Bakasetas, il Vidi ne approfitta per riaprire i giochi con Lazovic al 67’, ma nonostante un finale arrembante il gol del pari non arriva. L’Aek rischia, ma mette una seria ipoteca sul doppio confronto.



YOUNG BOYS-DINAMO ZAGABRIA 1-1

Sembrava una partita tutta in discesa per lo Young Boys, che subito, al 2’, aveva gonfiato la rete avversaria: bellissima azione di Mbabu, che si porta a spasso tutto il centrocampo avversario, passaggio a Moumi che gli restituisce subito la palla, tocco deciso e repentino 1-0. A 5’ dalla fine della prima frazione di gioco però arriva la doccia gelata per il pubblico svizzero: palla persa dai locali, Orsic viene lanciato in profondità da Hajrovic e, davanti a Von Ballmoos, lo fredda con un bel piatto destro. Il finale è quasi interamente di marca locale, ma gli elvetici non sfondano e devono accontentarsi dell’1-1 che può mettere in salita la qualificazione.