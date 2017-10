Occhio Napoli, il City recupera Aguero

14 ottobre 2017

Buone notizie per Guardiola, un po' meno per il Napoli prossimo avversario in Champions League del Manchester City. A poco più di due settimane dall'incidente in taxi ad Amsterdam che gli è costato la frattura di una costola, Sergio Aguero ha recuperato e Pep lo ha portato in panchina nel match di Premier League contro lo Stoke City. Con un solo allenamento in gruppo il Kun non è al 100%, ma martedì ci sarà contro la squadra di Sarri.