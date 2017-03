Occhio Napoli, è un Real implacabile dopo l'85'

Dalla zona Cesarini alla zona Sergio Ramos o, forse meglio, ribattezzarla zona Real Madrid. Vero che dall'ormai celebre gol al 93' nella finale di Champions League contro l'Atletico del 2014 il difensore è diventato implacabile nei minuti finali, ma in questa stagione è riduttivo associare i gol nel finale di partita solo al difensore. E' tutto il Real, infatti, che non molla mai ed è capace di raddrizzare le gare negli ultimi secondi. Il Napoli, che ha preso 7 gol dal minuto 80 in poi questa stagione, tra meno di una settimana non può permettersi distrazioni fino al triplice fischio finale



Un trend che è apparso subito chiaro dalla prima uscita stagionale, la Supercoppa europea di agosto. Un gol del solito Ramos al 93' (suo numero prediletto per colpire) ha portato il Siviglia ai supplementari, poi Carvajal a un minuto dalla fine ha regalato ai blancos il primo trofeo stagionale. Se il gol di Bale al 94' nel 3-0 alla Real Sociedad è servito solo ad arrotondare il bottino, di ben altra importanza e incisività i due gol di Ronaldo (89') e Morata (94') che hanno ribaltato lo Sporting Lisbona nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. I gol di Mariano (92') nell'1-7 alla Cultural Leonesa in Coppa del Re e quello di Ronaldo all'88' nell'1-4 all'Alaves servono solo per le statistiche, mentre sono ben più pesanti i sigillo di Kovacic all'85' che ha evitato ai merengues la figuraccia contro il Legia Varsavia e quello di Benzema all'87' sul campo dello Sporting Lisbona per il 2-1 finale.



Dopo il solito Mariano (e un autogol) nel 6-1 contro la Cultura Leonesa, nel mese di dicembre sale alla ribalta Ramos: prima il gol dell'1-1 al Barcellona al 90', poi quello del 3-2 al Deportivo: due gol che sono valsi 3 punti in classifica, anche se quello nel Clasico ha un peso specifico maggiore visto che è stato realizzato in uno scontro diretto. Se il 2-0 al 93' di CR7 nella semifinale del Mondiale per Club contro il Club America è servito a mettere la parola fine alla contesa, i centri in Coppa del Re di Benzema (al 93' nel 3-3 contro il Siviglia) e Vazquez (al 90' nel 2-2 contro il Celta) sono serviti solo a evitare la sconfitta a qualificazione acquisita o compromessa.



Inutile anche ai fini del risultato il 3-1 al 93' di Vazquez contro l'Osasuna, mentre ben più pesante e magari decisiva nella volata scudetto la doppietta di mercoledì sera di Ronaldo contro il Las Palmas che ha salvato i compagni da un rovinoso ko casalingo. Ed è proprio il portoghese, con 5 gol, l'elemento più decisivo dei suoi. Ma questa, a ben vedere, più che una notizia appare un''ovvietà...