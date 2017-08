Nizza, Favre: "Pronti a tutto per contrastare il Napoli"

15 agosto 2017

Rispetto sì, paura no. Il Nizza di Favre sfiderà il Napoli per l'accesso al tabellone di Champions League : "E' una sfida difficile - ha commentato il tecnico alla vigilia -. Gli azzurri hanno pochi punti deboli, ma ne hanno. Siamo pronti a tutto per fare risultato e abbiamo studiato molte partite del Napoli". Favre non potrà contare su Balotelli e Sneijder : "Spero di avere Mario per il ritorno, ma non avremo fretta. Wes non gioca da due mesi":

Il Nizza, dopo il passaggio del turno con l'Ajax, non ha cominciato bene la Ligue 1 con due sconfitte in due partite: "C'è molta aspettativa riguardo a noi dopo il terzo posto dell'anno scorso, forse troppa. Ci vorrà tempo per trovare il livello di gioco dello scorso anno, ma per il momento siamo concentrati sul Napoli. Nessuno si aspettava che eliminassimo l'Ajax, ora siamo passati a un altro calibro". Le assenze in attacco e il modo di giocare di Sarri potrebbero far cambiare qualcosa tatticamente al tecnico dei francesi: "Non lo so, magari aggiungo un uomo a metà campo. Abbiamo studiato il Napoli e sappiamo che sarà una sfida molto difficile. Dobbiamo farci trovare pronti e dare tutto per sfruttare i pochi punti deboli che hanno".



Passaggio del turno in bilico: "Non voglio fare percentuali, proveremo a dare tutto perché vogliamo andare avanti. Possiamo fare qualcosa di importante, ma la cosa che conta è la possibilità di giocare in Europa quest'anno. Siamo concentrati. Chi temo del Napoli? Non voglio fare nomi perché se parlassi di Insigne potrei trascurare altri talenti come Mertens, Callejon, Zielinski e altri. Devo pensare alla mia squadra".



PLEA: "DOVREMO ESSERE AL 120%"

A fianco del tecnico in conferenza stampa si è presentato anche l'attaccante Plea: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita - ha commentato -. E' un traguardo importante per il nostro gruppo che è molto giovane. Il Napoli è molto forte e ci sarà uno stadio stracolmo e un'atmosfera straordinaria, ma siamo pronti a dare tutto. Dovremo essere al 120% e concentrati su ogni pallone o contrasto".