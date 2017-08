Nizza, Balotelli a forte rischio contro il Napoli

9 agosto 2017

Balotelli più no che sì per l'andata dei playoff di Champions League contro il Napoli, in programma mercoledì 16 agosto al San Paolo. E' stato il tecnico del Nizza Favre a rivelarlo in conferenza stampa. "Difficilmente sarà convocabile per la prossima partita - ha detto a due giorni dalla gara di Ligue 1 in casa contro il Troyes - E probabilmente non sarà a disposizione nemmeno contro il Napoli. Soffre di un problema al tendine del ginocchio".