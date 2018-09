Napoli, Younes unico escluso dalla lista Champions

03/09/2018

In attesa dell'ufficialità, sembra decisa la lista del Napoli per i gironi di Champions League : Carlo Ancelotti rinuncia solo ad Amin Younes , il calciatore tedesco non sarebbe comunque stato disponibile visto l'infortunio al tendine d'Achille che lo terrà lontano dai campi fino a inizio 2019. Le altre scelte azzurre: Insigne e Luperto rientrano tra i giocatori provenienti dal settore giovanile, Diawara nella lista B.

Oltre a Verdi e Meret, anche Hamsik, Zielinski e Hysaj sono stati inseriti nel gruppo dei giocatori "italiani", cioè quelli che sono cresciuti nella FIGC per almeno tre anni tra i 15 e 21 anni. In tutto saranno 24 i giocatori a disposizione di Ancelotti per un girone che si preannuncia molto arduo: il sorteggio ha riservato Paris Saint Germain, Liverpool e Stella Rossa per gli azzurri.