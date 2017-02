Napoli, scatta la missione Real Madrid Mercoledì l'andata degli ottavi di Champions: il tridente di Sarri può colpire la squadra di Zidane

11 febbraio 2017

Timore e sfrontatezza. Con questi due ingredienti, annunciati ieri da Sarri, il Napoli mercoledì scenderà in campo al Bernabeu per cercare di colpire i campioni d'Europa e del mondo in carica. Sarà un match tosto e complicato, nel quale serviranno anche pazienza e astuzia visto che il passaggio del turno si deciderà il 7 marzo al San Paolo. Gli azzurri, reduci da nove vittorie e quattro pareggi nelle ultime 13 di campionato, arrivano a questa sfida al meglio delle loro possibilità.

Il 2-0 contro il Genoa ha confermato l'ottimo momento di salute del Napoli, che con 51 punti è al momento (in attesa della Roma) al secondo posto alle spalle della Juve. Gli azzurri macinano risultati (31 punti su 39 disponibili nelle ultime 13), regalano spettacolo (miglior attacco del torneo con 57 gol fatti in 24 partite) ed esprimono un gioco che potrà mettere a dura prova la qualità del Real Madrid, che da qualche tempo ha iniziato a preoccuparsi in vista di un ottavo di finale per nulla scontato.



Il Napoli ha infatti tutte le carte in regola per giocarsela con i blancos, che non stanno certo attraversando il loro miglior momento della stagione. Il 4-3-3 di Sarri, innanzitutto, può contare su una difesa solida: il rientro di Koulibaly è una garanzia, così come gli esterni Hysaj (ieri squalificato) e Ghoulam che dovranno vedersela contro Ronaldo, Benzema e forse Morata. Una della chiavi sarà il centrocampo, dove gli inserimenti in verticale di Zielinski e Hamsik dovranno fare male alla retroguardia merengue, spesso distratta durante la gara; Diawara, invece, dovrà garantire equilibrio in una zona decisiva. L'arma in più, per Sarri, potrebbe essere il tridente leggero ed esplosivo: il doppio lavoro, nelle due fasi, di Callejon e Insigne sarà fondamentale, mentre Mertens al centro ha le caratteristiche per aprire in due la scatola di Zidane, imbottita di pezzi pregiati e allo stesso tempo parecchio fragile.

LE STATISTICHE • 5 assist vincenti e 3 gol nelle ultime 10 partite in Serie A per Piotr Zielinski.

• Piotr Zielinski aveva realizzato contro il Genoa il suo primo gol in Serie A (il 24 ottobre 2015). I liguri sono gli unici a cui ha realizzato piú di una rete nel massimo campionato.

• Gol numero 14 del Napoli nel quarto d'ora dopo l'intervallo: gli azzurri hanno realizzato tra il 45' e iil 60' almeno 4 gol in piú rispetto a qualsiasi altra formazione in questo campionato.

• In tutte e tre le partite di campionato del Napoli in cui Zielinski ha segnato, gli azzurri hanno poi vinto la partita senza subire gol.

• Mertens ha partecipato a 20 gol in questo campionato (20 reti e 4 assist), esattamente il doppio dei 10 a cui ha partecipato in tutta la scorsa Serie A (5 gol, 5 assist).

• Il Napoli non ha trovato il gol nel primo tempo in tutte le ultime 4 gare casalinghe di Serie A.

• Il Napoli ha effettuato il primo tiro del match al 29' minuto, mai cosí tardi per gli azzurri in un match di questa Serie A.

• Il Napoli non perde in campionato da 13 partite: 9 vittorie e quattro pareggi, eguagliata la striscia tra agosto e novembre 2015.

