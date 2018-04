Napoli, Sarri: "Primi 25' scadenti poi ci siamo imposti"

17 ottobre 2017

"Non so cosa sia successo nella prima mezz'ora: abbiamo sbagliato pressioni e distanze. Abbiamo concesso troppi spazi a una squadra devastante. Prendere gol dopo cinque minuti è stato pesante, nei primi 25' siamo stati scadenti. Ma nei restanti 75 minuti abbiamo reagito, creando e imponendoci". Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri analizza così il ko il casa del City. "Giocare alla pari contro questi avversari è tanta roba, ci lascia fiduciosi".

"Il City è una squadra difficile da affrontare, fortissima, specialmente quando è in vantaggio e può sfruttare gli spazi, ma l'abbiamo messa in difficoltà e questo è un grande segnale - ha proseguito Sarri ai microfoni di Premium Sport - Insigne? Aveva un dolore all'adduttore, ma non dovrebbe essere niente di grave".



"Se il Manchester City può vincere la Champions? Penso di sì, è straordinario. Se tiene la condizione attuale può arrivare fino alla fine - ha detto Sarri in conferenza stampa - Ho scelto Zielinski e Diawara perché era il nostro centrocampo titolare nello scorso girone di ritorno, giocato alla grande. Stasera contro questo City sarebbe stata la stessa cosa anche se mettevo dentro un'incontrista. Volevo qualità in mezzo al campo per togliere il pallino al City, ecco perché ho scelto questi uomini".