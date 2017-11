Napoli, Sarri: "Persa l'inerzia per l'infortunio di Ghoulam"

1 novembre 2017

E' lucida l'analisi di Sarri che prosegue: "Oltretutto il gol del 3-2 lo abbiamo preso su una ripartenza che seguiva una palla gol nostra. Ma la partita è stata sempre in equilibrio e questo è un bel segnale per il Napoli".



Poi l'ormai solito attacco alla Lega Calcio. "Non penso ci sia un calo fisico, più che altro manca un po’ la tutela della Lega Calcio, visto che ogni volta giochiamo contro squadre che hanno un giorno di riposo più di noi".



A preoccupare tutto l'ambiente l'infortunio di Ghoulam. "Dobbiamo aspettare per capire la situazione, anche se in questo momento giocare al posto suo è difficile per tutti: è uno dei migliori terzini sinistri d’Europa, ma qualche soluzione per rimpiazzarlo la troveremo".