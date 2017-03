Napoli, Sarri: "Faremo girare i co.... al Real Madrid"

6 marzo 2017

LA CONFERENZA DI SARRI

Tutti compatti e tutti uniti: dopo l'incontro col presidente tutti i componenti vanno verso la stessa parte?

Siamo uniti per forza di cose perché l'obiettivo è fare bene. Col presidente abbiamo parlato mezz'ora, ma non ne parlerei. Abbiamo parlato di cinema (ride ndr). Non abbiamo parlato di calcio se non in maniera generale di situazione futura. Vogliamo tutti la stessa cosa



Il Napoli attaccherà o potrà gestire?

La pressione è tutta dalla parte del Real Madrid. I più forti e i più ricchi sono loro ed è normale che passino il turno. Il nostro compito è metterli in difficoltà e noi possiamo contare sui tifosi campioni d'Europa. Per noi la partita è quasi impossibile, ma li metteremo in difficoltà



Serve un colpo di genio per battere il Real Madrid?

Il Real ha qualità fisiche impressionanti oltre che tecniche. La partita sarà difficilissima da ogni punto di vista e l'aspetto più importante è quello della fase difensiva per sacrificio e attenzione, ma potrebbe non bastare perché hanno il talento per creare pericoli con una giocata. Dobbiamo contenerli il più a lungo possibile mentre in fase offensiva potremo avere le nostre opportunità. Non bisogna pensare a quante possibilità avremo ma a sfruttare quelle poche che creeremo.



Come sta Mertens?

Lo valutiamo meglio oggi, ma sembra sia stato solo un inizio di crampi. Tutti saranno valutati tra oggi e domani perché abbiamo una serie di partite importanti e tutte ravvicinate, come mai nessuno prima. C'è stato qualche errore a livello di calendario, si sapeva incrociando i vari tabelloni che poteva esserci questo pericolo. Si può fare meglio per mettere le squadre italiane nelle condizioni di dare il meglio in Europa



Comunque vada sarà un successo?

Il messaggio è bello. Dev'essere accettato tutto come una festa comunque vada, ma la speranza è che questo tipo di partite diventino abituali. Ma per quello c'è da lavorare molto



Ti piacerebbe vedere il Napoli di Roma per tutti i novanta minuti col Real?

Abbiamo fatto bene per 86 minuti, poi siamo andati in confusione. Sono cose che non devono succedere e dobbiamo restare più lucidi possibile



Ha pensato qualcosa di particolare per contrastare il centrocampo del Real Madrid?

Quando una squadra è forte è forte. All'andata facevano cambi di gioco di ottanta metri con precisione chirurgica. Si può fare meglio rispetto all'andata, ma è anche vero che pressarli è complicato perché ti possono saltare in qualsiasi momento. Bisogna giocare di squadra e pensare da gruppo. Segnano da 46 partite consecutive, ci sarà un motivo. Se le marcature a uomo sui fuoriclasse funzionassero sempre, non ci sarebbero mai stati i fuoriclasse. Non c'è tattica difensivo che possa fermare il talento, per fortuna



Rog sta facendo bene: potrebbe far parte dell'undici titolare?

Il confine tra essere titolare e in tribuna è molto sottile. Dipende da molte cose. Sta facendo un percorso e sarà tenuto in considerazione. Ha studiato e ora si sta ritagliando il suo spazio. In questo momento lo prendo in considerazione per tutto



Qualche errore di troppo in uscita è il vostro punto debole? Qual è quello del Real?

E' vero, abbiamo perso qualche palla in uscita ma perché la Roma pressava molto alta. Fa parte dei rischi per avere dei vantaggi perché se salti la prima pressione poi hai dei vantaggi in attacco. Correremo gli stessi rischi contro il Real, dovremo saltare il primo pressing



Come pensi di infastidire il Real Madrid?

Loro sono abituati a giocare anche in condizioni ambientali non semplici. Lo stadio dovrà dare una mano a noi, perché dubito che i giocatori del Real si facciano condizionare. Il pubblico deve dare la carica a noi per riuscire a fare qualcosa di grande. Se avremo una grande determinazione negli occhi e nelle gambe, potremo dare fastidio al Real







LE PAROLE DI HAMSIK



Serve la prestazione perfetta per passare il turno: come te la sei immaginata?

Non siamo una squadra che sa gestire, dobbiamo andare in campo e attaccare stando dietro in difesa. Siamo sotto di due gol e abbiamo bisogno di segnare, ma non ho ancora immaginato la partita. Queste sfide in casa non le sbagliamo mai, saremo concentrati e daremo il massimo



E' più complicato fare due gol o non prenderne?

Sono molto pericolosi in attacco, sono tecnici e possono farti male in qualsiasi momento. Lo sappiamo e staremo attenti, ma dobbiamo giocare con le nostre certezze per fargli male. Dobbiamo sfruttare le loro debolezze



Avverte un senso di responsabilità maggiore in quanto napoletano acquisito?

E' un grande evento ma non ci deve dare pressione, ma carica per goderci la partita. Il Real è la squadra più titolata al mondo e ce la godremo così come il nostro pubblico, sarà una partita speciale per noi e per loro. Saranno il dodicesimo uomo in campo



E' la vigilia più importante della tua vita? Che succederà se segnerete subito come all'andata?

Non lo so, non bisogna immaginare la partita, bisogna giocarla. La città è in grande attesa e il pubblico sarà straordinario. Io ho avuto molte partite importanti in carriera, ma sarà una di quelle che ricorderò sempre



Questa partita è un traguardo o un punto di partenza?

Non un traguardo, siamo una società che vuole sentire questa musichetta ogni anno. Qui ci sono i giocatori più forti. La Champions deve diventare una normalità



Il fatto che ci sia meno pressione rispetto all'andata sarà un aiuto?

Siamo sotto e vogliamo recuperare. Vogliamo fare una bella figura e passare il turno, anche se non sarà facile. Ci proveremo



Quanto è stato importante vincere contro la Roma per l'umore?

Ci serviva molto per il campionato così la lotta Champions resta aperta. Una vittoria così ti dà carica a livello mentale e fisico