Napoli, sale l'attesa per la sfida al Real. Marca: "Non c'è da fidarsi, viene Maradona"

13 febbraio 2017

A Napoli e nel Napoli sale l'attesa per la grande sfida di Champions League di mercoledì sera al Bernabeu contro il Real . A Madrid sono attesi oltre diecimila sostenitori azzurri e anche tanti tifosi vip. In tribuna ci sarà anche Diego Maradona , in Spagna lo sanno: "Non c'è da fidarsi, viene persino Maradona", il titolo in prima pagina del quotidiano 'Marca'. Sarri non cambierà la squadra: tridente Insigne-Mertens-Callejon.

Il grande ex Maradona, che sarà ospite del presidente De Laurentiis, alloggerà nell'hotel del Napoli a Madrid già da stasera. "Andiamo a vedere vincere il Napoli", ha scritto Rocio, la fidanzata dell'ex Pibe de oro, dall'aeroporto di Buenos Aires prima della partenza per l'Europa. La squadra azzurra arriverà invece nella capitale spagnola martedì pomeriggio dopo l'ultimo allenamento a Castelvolturno al mattino. La formazione è fatta per 9/11: Reina tra i pali, difesa con Hysaj (solo uno spavento dopo la botta alla caviglia destra rimediata in allenamento, rassicura il club), Albiol, Koulibaly e Ghoulam, tridente 'leggero' formato da Insigne, Mertens e Callejon. I due dubbi riguardano il centrocampo: Hamsik inamovibile poi è ballottaggio Jorginho-Diawara in cabina di regia e Allan-Zielinski sul centro destra. Uno tra Milik e Pavoletti andrà in tribuna. A Madrid con la squadra ci sarà anche Tonelli, che, fuori dalla lista Uefa, ha chiesto e ottenuto di poter far parte della trasferta spagnola.