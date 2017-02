Napoli rientrato in Italia, De Laurentiis non ha viaggiato con la squadra

16 febbraio 2017

Il Napoli è sbarcato alle 13.36 all'aeroporto di Capodichino proveniente da Madrid, dove si è arreso al Real. La squadra azzurra si è diretta poi in pullman a Castelvolturno per la seduta pomeridiana. Il presidente De Laurentiis non ha viaggiato con Sarri e i giocatori causa impegni cinematografici: da Madrid ha raggiunto Londra poi da lì volo diretto per Los Angeles. Rientrerà il 4 o 5 marzo, quindi non mancherà per il ritorno al San Paolo il 7.