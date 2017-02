Napoli, Reina: "Al Bernabeu giochiamo con coraggio"

13 febbraio 2017

"L'unico modo per uscire indenni da Madrid è giocare con coraggio". Parola del portiere del Napoli Pepe Reina in un'intervista a Radio Marca. "Siamo in un buon momento, al Bernabeu dovremo avere personalità e mantenere il nostro stile di gioco - ha proseguito - L'arrivo di Maradona al Bernabeu ci motiva, speriamo di non deluderlo. Sono consapevole che ci aspetterà una gara difficile ma sono molto felice di esserci".