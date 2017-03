Napoli-Real Madrid, San Paolo pieno tre ore prima del match Code in tangenziale dal primo pomeriggio e spalti presi d'assalto già dalle 15

7 marzo 2017

Tempo reale

Tre quarti di San Paolo è già gremito, in tangenziale sono state registrate code già sette ore prima del fischio di inizio di Napoli-Real Madrid. I cancelli sono stati aperti alle 15 e i tifosi del Napoli ne hanno approfittato per vivere l'attesa della sfida direttamente dalla tribuna tra cori ed entusiasmo che ha toccato picchi incredibili. La città è pronta, il Real Madrid è avvisato: per superare il turno dovranno superare anche loro.

REAL, NOTTE AGITATA: "SPEGNETE IL VULCANO" Un vulcano da spegnere, con chiaro riferimento al Vesuvio e al clima bollente che il Real Madrid incontrerà questa sera al San Paolo. È questa la prima pagina di Marca, il quotidiano spagnolo di Madrid, nel giorno del ritorno degli ottavi tra Napoli e Real. Una prima pagina simile a quella dell'altro quotidiano madrileno, che gioca sempre sull'ambiente caldo di Napoli, definendolo una "caldaia". E in effetti il tifo dei napoletani è stato caldissimo e insistente fin dai primi minuti dopo lo sbarco in Italia di Cristiano Ronaldo e compagni. Accolti con cori e qualche insulto, i giocatori di Zidane si sono rintanati nell'hotel scelto come rifugio: Palazzo Caracciolo. Una scelta un po' inusuale, dato che l'hotel non è propriamente vicino al San Paolo: la squadra dovrà in pratica attraversare tutta la città per recarsi allo stadio.

DE LAURENTIIS: "INCONTRO SPECIALE" Un incontro speciale con una società speciale #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/KnYlj2wkkm — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 7 marzo 2017

PRANZO TRA DE LAURENTIIS E FLORENTINO PEREZ Alle 13.30 il pranzo tra i dirigenti del Napoli e del Real Madrid nel giorno della sfida di Champions League. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha invitato il collega spagnolo Florentino Perez sulla terrazza coperta dell'Hotel Vesuvio, per un pranzo insieme con i vertici dei due club. Per il Real Madrid ci sarà Emilio Butragueno che oggi è direttore delle relazioni istituzionali del club iberico ma nel 1987 firmò l'eliminazione del Napoli dall'allora Coppa dei Campioni segnando il gol dell'1-1 nella gara di ritorno al San Paolo. Con De Laurentiis ci saranno anche il figlio Edoardo, vicepresidente del club, l'amministratore delegato, Andrea Chiavelli, il capo delle operazioni, Alessandro Formisano, il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e il capo della comunicazione, Nicola Lombardo. Il menù vedrà protagonista la mozzarella, che De Laurentiis tiene sempre ad offrire ai suoi ospiti internazionali, ma anche un ricco antipasto di fritti napoletani, tra cui i tradizionali "ciurilli", fiori di zucca imbottiti di ricotta e fritti. Tra le portate non mancherà il pesce.

MOGGI SR NELL'HOTEL REAL: FISCHI Aumenta con il passare delle ore l'attesa a Napoli per la sfida di stasera contro il Real Madrid. All'esterno dell'Hotel Caracciolo, dove alloggia la squadra madrilena, ci sono ancora gruppi di tifosi assiepati e c'è stato anche un momento di agitazione quando nell'albergo è entrato Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, e anche del Napoli del'era Maradona, accolto da cori anti juventini da parte dei supporter azzurri. Intanto intorno allo stadio San Paolo sta per partire l'applicazione del dispositivo di traffico deciso dal Comune di Napoli. Per l'occasione la polizia municipale scenderà in campo con 250 uomini a fronte dei circa 100 agenti che di solito vengono impiegati per le partite.

MARCA: "CORI E CLACSON PER TUTTA LA NOTTE" Il quotidiano spagnolo Marca riporta che per tutta la notte, sotto a Palazzo Caracciolo, dove dormiva il Real Madrid, molti tifosi napoletani hanno provato a disturbare il sonno dei giocatori. Cori e clacson: secondo il sito del quotidiano spagnolo erano un centinaio nella notte napoletana, sotto all'hotel.

"TANTI TIFOSI, MA NESSUN DISTURBO" Intervistato da Radio Kiss Kiss, Costanzo Jannotti Pecci, amministratore delegato di Palazzo Caracciolo, ha commentato le ultime ore vissute in casa Real Madrid: "L’atmosfera è serena fuori all’hotel, nessun disturbo ai calciatori nonostante i tifosi siano rimasti fuori fino a tarda notte. I tifosi del Real sono stati accolti con fratellanza dai napoletani. La colazione dei blancos è stata a base di verdure e tanta frutta secca. Hanno scelto Palazzo Caracciolo per l’organizzazione dell’albergo che consente un grande livello di isolamento e perché è un luogo ricettivo a 360° e perché è più facile muoversi per il centro. Ronaldo ha fatto colazione da solo e ieri all’esterno dell’albergo è stato tra i più disponibili ad accogliere una ragazza disabile".

NIENTE RITIRO PER IL NAPOLI, IL REAL RESTA IN ALBERGO Come già noto, il Napoli non ha effettuato alcun ritiro pre-partita. L'appuntamento per i giocatori di Sarri è alle 10 a Castel Volturno per la rifinitura. Alle 17 è prevista la riunione tecnica, alle 18.45 il trasferimento allo San Paolo. Il Real Madrid, invece, non uscirà dall'hotel scelto per tutta la giornata. La squadra spagnola si muoverà verso lo stadio alle 18.45.



RONALDO ACCOGLIE UNA RAGAZZA DISABILE Nella giornata di lunedì, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, bel gesto di Cristiano Ronaldo. Mentre si trovava in giardino ad ascoltare la musica, il calciatore portoghese, dopo essere stato avvertito da un addetto alla sicurezza, ha accolto una bambina disabile, accompagnata dalla madre. Selfie, sorrisi e tutti felici.

VACCHI IN HOTEL DA CRISTIANO RONALDO Doveva essere off limits l'hotel del Real Madrid, che invece ha visto un ospite d'eccezione. Si tratta di Gianluca Vacchi, star dei social network, amico di Florentino Perez. Ha cenato con Cristiano Ronaldo e compagni, posando in una foto col portoghese e con Marcelo. Visiting my friends...both great souls @cristiano @marcelotwelve #gvlifestyle Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 6 Mar 2017 alle ore 14:06 PST

