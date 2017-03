Napoli-Real Madrid: rilevatore di decibel per l'urlo "The Champions"

7 marzo 2017

L'urlo "The Champions" ad accompagnare la fine dell'inno della massima competizione è diventato un marchio di fabbrica dei tifosi napoletani, facendo scuola in diverse tifoserie d'Europa ma senza lo stesso impatto. Un boato che contro il Real Madrid verrà misurato "con un rilevatore di decibel che certificherà l'intensità dell'urlo". "Un modo - scrive il Napoli sul sito - per evidenziare il calore che solo il San Paolo sa offrire".