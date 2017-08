Napoli-Nizza 2-0, gli azzurri vedono la Champions

Nell'andata dei preliminari di Champions League, il Napoli batte 2-0 il Nizza e ipoteca la qualificazione alla fase a gironi. Gli azzurri sbloccano la gara al 13' con Mertens, poi vanno più volte vicino al raddoppi. Nella ripresa Jallet stende Mertens fuori area, ma non per l'arbitro Marciniak che assegna il rigore: trasforma Jorginho (70'). Poi il Nizza rimane in 9 (doppia espulsione di Koziello e Pléa al 79'), ma il risultato non cambia.