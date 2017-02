Napoli, missione Madrid: iniziato il countdown

14 febbraio 2017

10.38 - CR7 IN CAMPO. Sembra rientrato l'allarme per Ronaldo in casa Real. Il portoghese ieri si è allenato a parte per una botta, ma contro il Napoli dovrebbe essere regolarmente in campo accanto a Benzema e Lucas Vazquez.



10. 30 - ALLENAMENTO BLINDATO A CASTEL VOLTURNO. Ultimi ritocchi nel ritiro azzurro in vista del big match. Negli allenamenti di questi ultimi giorni, il tecnico ha insistito sulla mobilità di Mertens, chiamato a confrontarsi con Varane e Sergio Ramos.



10.00 - REINA: "NON FIRMIAMO PER IL PARI". "Un conto è dire che il pareggio sarebbe un buon risultato, un altro è dire che firmiamo per il pari. Dobbiamo fare il meglio che possiamo, siamo consapevoli del fatto di poter anche perdere ma a priori e con umiltà dico che non firmiamo per il pareggio". Il portiere del Napoli Pepe Reina, in un'intervista rilasciata a radio 'Cadena Cope', suona la carica alla vigilia dell'ottavo di finale di Champions League contro il Real Madrid. "Cercheremo di rispettare le nostre idee di gioco - ha aggiunto l'estremo difensore spagnolo - Siamo abbastanza umili da sapere che ci sarà da soffrire". Reina ha ammesso che "per me il Real è sempre favorito contro chiunque gioca - ha proseguito - Sono campioni d'Europa, campioni del mondo, primi in campionato. Hanno recuperato giocatori importanti. Sarà una gara molto difficile. Sono i favoriti, senza dubbio. Abbiamo molto rispetto, ma nessuna paura".



9.30 - L'ALBERGO A MADRID. Svelato l'albergo che ospiterà il Napoli a Madrid. Si tratta dell'hotel Mirasierra nel quale alloggerà anche Diego Armando Maradona.