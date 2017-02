Napoli, missione Madrid: De Laurentiis accanto alla squadra

14 febbraio 2017

- Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, Aurelio De Laurentiis ha parlato del big match col Real, ma anche di altro. "Il Real un esame? Non finiscono mai come insegna Eduardo, voglio sostenerne ancora", assicura il presidente che svela importanti novità sul legame tra il club e Maradona. "Credo che diventerà presto l'ambasciatore del Napoli all'estero. Domani ha tutto l'interesse che gli azzurri possano combattere ad armi pari e proverà a infondere quel sentimento che servirà per giocare contro il Real", ha dichiarato il numero uno azzurro. Arrivare dalla Serie C alla Champions è stato molto bello. E poi riconquistare in 3 anni la serie A e fare 7 anni in Europa. Complimenti a tutti gli allenatori e i calciatori che hanno fatto parte di questo periodo - ha ricordato De Laurentiis - Abbiamo creato i Lavezzi, i Cavani, gli Higuain e stiamo creando i Mertens, i Callejon, gli Insigne. Io sono per i giovani, i giocatori di 18, 19, 20 anni". Infine una battuta su Maurizio Sarri: "Lo ringrazio. Io sono fiero che vada in tuta, in campo non si scende come damerini. Inoltre sulla tuta ci sono gli sponsor, se si vestisse come un damerino non si vedrebbero bene".Prima di tutto in bocca al lupo al Napoli. E' una partita molto difficile, in casa può fare molto bene ma affronta sempre una grande squadra. Sarà bello e curioso capire lo sviluppo di questo turno". Così Alessandro Del Piero a margine della cerimonia dei Laureus World Sports Awards 2017 in corso a Montecarlo.Anche l'ex centrocampista del Real Madrid e del Milan Clarence Seedorf ha parlato della sfida del Barnebeu: "E' una partita molto interessante. Da una parte c'è una squadra in forma come il Napoli, dall'altra una formazione che ha grandi campioni, sono molto curioso di vedere come andrà", ha detto a margine del i Laureus World Sports Awards 2017 a Montecarlo.- "Il Bernabeu è uno stadio che ha una storia importante, però dal momento che l'arbitro fischia si penserà solo al campo e non quello che ti succede intorno". Così Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli e Real Madrid, sulla sfida di Champions League fra i Blancos e gli azzurri. "Il Napoli è una squadra che segna molto, deve continuare a fare il suo gioco, sicuramente ci sarà da soffrire ma se gioca come sa fare se la può giocare tranquillamente con il Real", ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli.Dopo la conferenza stampa, Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati. Non ci sarà Bale. Assente anche Danilo. Ma ecco l'elenco completo dei Blancos: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yáñez; Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo; Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez, Morata.Grande attesa a Capodichino, dove il Napoli si imbarcherà per raggiungere Madrid. I tifosi presenti si sono radunati attorno al bus che trasportava gli azzurri per scortarli fino all'aeroporto.



14:34 MILIK: "ARRIVATA LA PROVA PIU' IMPORTANTE"





Czas najważniejszej próby. Kierunek Madryt. Trzymajcie za nas kciuki. #hypervenom



Arrivato momento di prova piu importante. pic.twitter.com/aJ9nWB9JHh — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) 14 febbraio 2017

Le autorità spagnole hanno rafforzato le misure di sicurezza in vista della gara di Champions di domani sera fra Real Madrid e Napoli al Santiago Bernabeu. Oltre 2mila agenti, fra polizia e personale di vigilanza, garantiranno la sicurezza allo stadio e nelle aree sensibili della città. In genere per le partite di Champions sono previste circa 1600 persone. Secondo fonti della polizia di Madrid riportate dai media sono attesi al Bernabeu 4.257 tifosi del Napoli in possesso di biglietti. Si prevede che altri mille circa arriveranno senza ticket. E' quindi stato predisposto, hanno aggiunto, un "lavoro minuzioso di vigilanza perché non si producano situazioni che nessuno desidera".. Real-Napoli sarà una grande partita per tutti i tifosi e i giocatori dl Napoli. Per Callejon però avrà un sapore particolare. "E' una partita speciale per me, giocheremo contro una squadra molto forte - ha spiegato l'attaccante azzurro -. Se segno non esulto perché ho rispetto per il Real Madrid, per il Bernabeu ed i suoi tifosi". "Sognavo di giocare col Real e ci sono riuscito, poi non c'era tanto spazio e Napoli, in questo senso, è stata un'ottima scelta per me", ha aggiunto a "Radio Onda Cero".C'è anche il terzino Elseid Hysaj nell'elenco dei convocati del Napoli. L'albanese era in dubbio a causa del trauma contusivo alla caviglia riportato ieri in allenamento. Questo l'elenco completo dei convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Strinic, Tonelli, Allan, Diawara, Giaccherini, Rog, Hamsik, Jorginho, Zielinski, Callejon, Pavoletti, Insigne, Mertens, Milik.Prime indiscrezioni sul look del Napoli per il big match contro il Real. Al Bernabeu gli azzurri dovranno abbandonare la divisa "portafortuna" bianca e indosseranno quella nera.E' terminato a Castal Volturno l'ultimo allenamento dela Napoli prima della partenza per la Spagna.Diego Maradona potrebbe essere il grande ospite della cena di gala tra Real e Napoli in vista del big match di Champions League. Dieggo alloggia infatti nello stesso albergo degli azzurri.Tutto ok per Cristiano Ronaldo. Ieri il portoghese aveva lavorato a parte per i postumi di una botta, oggi ha iniziato l'allenamento coi compagni.

11:14 - NAPOLI AL LAVORO. Iniziato l'ultimo allenamento degli azzurri a Castel Volturno.

Sembra rientrato l'allarme per Ronaldo in casa Real. Il portoghese ieri si è allenato a parte per una botta, ma contro il Napoli dovrebbe essere regolarmente in campo accanto a Benzema e Lucas Vazquez.Ultimi ritocchi nel ritiro azzurro in vista del big match. Negli allenamenti di questi ultimi giorni, il tecnico ha insistito sulla mobilità di Mertens, chiamato a confrontarsi con Varane e Sergio Ramos.

"Un conto è dire che il pareggio sarebbe un buon risultato, un altro è dire che firmiamo per il pari. Dobbiamo fare il meglio che possiamo, siamo consapevoli del fatto di poter anche perdere ma a priori e con umiltà dico che non firmiamo per il pareggio". Il portiere del Napoli Pepe Reina, in un'intervista rilasciata a radio 'Cadena Cope', suona la carica alla vigilia dell'ottavo di finale di Champions League contro il Real Madrid. "Cercheremo di rispettare le nostre idee di gioco - ha aggiunto l'estremo difensore spagnolo - Siamo abbastanza umili da sapere che ci sarà da soffrire". Reina ha ammesso che "per me il Real è sempre favorito contro chiunque gioca - ha proseguito - Sono campioni d'Europa, campioni del mondo, primi in campionato. Hanno recuperato giocatori importanti. Sarà una gara molto difficile. Sono i favoriti, senza dubbio. Abbiamo molto rispetto, ma nessuna paura".Svelato l'albergo che ospiterà il Napoli a Madrid. Si tratta dell'hotel Mirasierra nel quale alloggerà anche Diego Armando Maradona.