Napoli, Milik: "Abbiamo tanta qualità per giocare bene anche in Champions"

8 febbraio 2017

L'attesissima sfida contro il Real Madrid si avvicina. E Arek Milik , che a Bologna è tornato a riassaporare il clima partita dopo quattro mesi di stop per infortunio, ha tanta fiducia nel suo Napoli: "Ha tanta qualità per continuare a giocare a grandissimo livello anche in Champions League", ha detto il bomber polacco al mensile ufficiale dell'Ajax. E venerdì sera nell'anticipo casalingo contro il Genoa Milik potrebbe giocare qualche minuto.

Mister Sarri, dunque, potrebbe concedere a Milik uno spezzone di partita contro la squadra di Juric nel finale per fargli ritrovare fiducia. Tornando al grande match di mercoledì 15 al Santiago Bernabeu, Diego Armando Maradona - secondo quanto riportato da 'Repubblica' - non volerà insieme alla squadra a Madrid, come annunciato in occasione della sua visita del 18 gennaio a Castelvolturno, ma si unirà agli azzurri e al presidente De Laurentiis già in Spagna alla vigilia. Maradona arriverà direttamente da Buenos Aires.