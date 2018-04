Napoli, Mertens: "Più rabbia che rimpianti"

17 ottobre 2017

"C'è più rabbia che rimpianti, specialmente per quanto mi riguarda, perché in queste competizioni le occasioni le devi sfruttare e io ho sbagliato il rigore". Dries Mertens fa mea culpa per l'errore dal dischetto contro il City. "Non abbiamo cominciato con il nostro gioco, abbiamo avuto qualche difficoltà, ma dopo ci siamo ripresi e abbiamo dimostrato di poter competere su questi campi", ha detto il belga a Premium Sport.