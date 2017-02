Napoli, Insigne non si abbatte: "Fatta grande partita"

15 febbraio 2017

Un gol fantastico e tanta fiducia in vista del ritorno, nonostante la sconfitta per 3-1. Lorenzo Insigne non si abbatte e dal campo del Bernabeu pensa già alla rimonta: "Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo lottato fino alla fine". L'attaccante del Napoli, intervistato in esclusiva da Premium Sport, è consapevole della forza della squadra: "La differenza così ampia con loro si è vista solo nel risultato".