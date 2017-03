Napoli, Hamsik: "Usciamo a testa alta. Possiamo stare tra le grandi"

7 marzo 2017

MERTENS: "SIAMO STATI SFORTUNATI"

Ottimista come il capitano anche l'uomo che ha illuso il San Paolo, Dries Mertens: “Nel primo tempo abbiamo messo tutto in campo, peccato perché anche nella ripresa loro hanno fatto solo i gol sui corner e dopo loro sono fortissimi in questo. Sappiamo che Ramos è bravissimo in queste situazioni, mi fanno ancora male quei gol presi. Da questo match dobbiamo imparare tante cose. E’ bellissimo giocare queste partite, l’abbiamo giocata bene, siamo stati sfortunati. Rammaricato per il palo? Sì, perché in quel momento non so cosa sarebbe potuto succedere sul 2-0".