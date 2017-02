Napoli, Hamsik: "A Madrid vogliamo deliziare i nostri tifosi"

11 febbraio 2017

Tornando sulla vittoria contro il Genoa: "Anche nel primo tempo siamo stati dominanti, ma il Genoa è riuscito a leggere i nostri attacchi - ha proseguito Hamsik - Dopo l'intervallo però questo è cambiato e abbiamo trovato due gol e meritato i tre punti che abbiamo portato a casa".



La squadra è tornata subito in campo in mattinata: lavoro defatigante per chi ha giocato, partitella per gli altri. Mister Sarri ha lasciato la squadra dopo 20' dopo aver parlato con i giocatori, lasciandoli poi nelle mani del suo staff. Formazione anti-Real praticamente fatta per 9/11, con i due dubbi che riguardano il centrocampo: Zielinski e Diawara o Jorginho e Allan? In avanti torna Callejon dopo la squalifica con Mertens e Insigne. A Madrid sono attesi 10.000 tifosi azzurri. Già iniziato l'esodo.