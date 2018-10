Napoli formato Champions, il miracolo di Ancelotti va completato al San Paolo

25/10/2018

Al Parco dei Principi il Napoli è stato fregato dalla " qualità , il Paris Saint Germain ne ha tanta come ha fatto vedere Di Maria", beffa doppia per Carlo Ancelotti uno che ha fatto della qualità la base dei suoi più grandi successi da allenatore. Eppure il sinistro magico del Fideo più che sul pareggio di ieri sera potrebbe avere un peso "retroattivo" datato 18 settembre, sperando che quello 0-0 con la Stella Rossa non costi il passaggio del turno.

Di Maria ha rovinato la festa di una squadra che aveva mostrato armi diverse da quelle, incantevoli e corali, decisive nel successo contro il Liverpool, un Napoli più grintoso e aggressivo, pure sporco quando è servito e perciò ancor più completo: quasi un miracolo quello compiuto da Ancelotti in pochi mesi, ripensando ai titolarissimi e al "fastidio" europeo della gestione precedente.



Se oggi i quotidiani francesi si leccano le ferite, l'Equipe apre con "pari insperato" e Le Parisien boccia praticamente l'intero Psg (esagerando, visto che fioccano addirittura i 3 in pagella), è perché i milioni del Qatar sono parsi spaventati dalla gestione ragionata di De Laurentiis. Da un lato Cavani annientato con Neymar-Mbappé spaesati, dall'altro Insigne sempre più goleador e Mertens che prende pure una traversa, all'intervallo i parigini hanno pure tentato la furbata: annaffiata solo la metà campo in cui avrebbero attaccato.



Fuori dai complimenti, però, rimane una classifica cortissima nel girone C. Il 6 novembre il Psg sarà a Napoli e Ancelotti ha messo le mani avanti: "partita decisiva verso gli ottavi". Il Liverpool ha già conosciuto la regola del San Paolo, se così sarà pure per Bufon (che presumibilmente tornerà titolare dopo aver scontato la squalifica) & co. allora quello 0-0 di settembre rimarrà un ricordo di fine estate. In caso contrario la traiettoria magica di Di Maria si insinuerà come lama tagliente nei sogni azzurri.