Napoli, Careca vota la fiducia: "Col Real finisce 2-0"

4 marzo 2017

“Il Real Madrid è favorito, ma due gol non sono impossibili da recuperare: a Napoli può succedere di tutto e io spero che gli azzurri possano passare. Se devo fare un pronostico, dico che il Napoli vincerà 2 a 0". Opinione di un azzurro doc, di un grandissimo della storia napoletana. Un "immortale" come Antonio Careca che, non va dimenticato, alla vigilia della sfida della squadra di Sarri contro la Roma aveva pronosticato il 2-1 per i partenopei. Un buon viatico in vista della sfida di Champions di martedì sera. Sfida che il brasiliano seguirà al San Paolo, senza però incursioni pre-partita nel cuore dello stadio: "Se andrò anche io in spogliatoio come Maradona? Quando giocavo non mi piacevano molto queste incursioni, anche in allenamento".