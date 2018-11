Napoli, Ancelotti ha trovato l'undici per la Champions: formazione confermata

05/11/2018

Rispetto al 5-1 contro l'Empoli ci saranno sette cambi di formazione ma in campo si vedranno gli stessi undici del 24 ottobre con Ospina in porta, linea difensiva Maksimovic-Albioli-Koulibaly-Mario Rui, in mezzo Callejon, Allan, Hamsik e Fabian Ruiz con davanti la coppia dei piccoletti terribili Mertens-Insigne.



Il Paris Saint Germain pensa alla difesa a tre, Verratti in campo al fianco di Draxler (e Rabiot in panchina) ma tutti gli occhi del San Paolo saranno puntati su Edinson Cavani, il grande ex che tutti rivorrebbero in maglia azzurra. L'attaccante uruguaiano è reduce da un infortunio muscolare, rischia addirittura la convocazione ma per lui è altamente probabile una panchina anche se farà di tutto per giocare: "Spero di essere pronto e farò di tutto per esserlo. Sarà una partita particolare per tanti motivi".



I tifosi azzurri sperano di dargli un dispiacere da avversario e per la prima volta in stagione faranno segnare il sold out al botteghino: previsti55mila spettatori dopo i 37mila della sfida contro il Liverpool e i 34mila del match contro il Milan. Una spinta in più per una vittoria che sarebbe decisiva in ottica ottavi di finale.