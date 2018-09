Napoli, Ancelotti: "Due punti buttati ma niente drammi"

18/09/2018

Carlo Ancelotti sa che lo 0-0 contro la Stella Rossa è un'occasione sprecata: "Abbiamo perso due punti in un girone difficile ma non dobbiamo vedere le cose in modo troppo negativo, anche se ora siamo secondi". Il tecnico del Napoli trova il difetto: "Abbiamo sbagliato nella finalizzazione , ci è mancato poco ma arrivavamo sempre in ritardo. È mancato un pizzico di fortuna, nel finale abbiamo perso un po' di lucidità".

Ancelotti sottolinea come nel quarto d'ora finale i serbi abbiano rallentato il gioco ("Sono abili nel perdere tempo e l'arbitro qualche volta ci è cascato") ma non trova scuse: "La verità è che dovevamo sbloccare prima la gara. A fine partita ero scuro in volto ma è normale quando non si vince. Comunque non bisogna essere drammatici, mancano cinque partite e non partiamo mai battuti".



Sul cambio di Hamsik: "Ho voluto provare a inserire Mertens, potevo anche togliere prima Allan che è stato condizionato dall'ammonizione. Però dovevamo essere più veloci a far arrivare il pallone ai nostri giocatori offensivi. Insigne più centrale? Mi sta piacendo, si muove bene nello stretto e sa muoversi senza palla" le parole a Sky.