Nainggolan gufa la Juve: "Il triplete ve lo fa Cristiano Ronaldo"

31 maggio 2017

Non è la prima volta e, probabilmente, non sarà nemmeno l'ultima. Radja Nainggolan, i social network e... la Juve: un rapporto complicato. In una recente diretta su Instagram, rispondendo alle domande e alle provocazioni dei suoi followers, il centrocampista belga ha lanciato il suo anatema in vista della finale di Champions contro i bianconeri: "Il triplete? Il triplete ve lo fa CR7", lasciando intendere che Cristiano Ronaldo segnerà una tripletta in finale. Una previsione che ha però fatto felici tanti sostenitori della Juve, convinti che tutte le volte che Nainggolan si è espresso con dei pronostici, si è sempre verificato il caso opposto.