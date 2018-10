Nainggolan, distorsione alla caviglia: salta Barcellona e Lazio, ma si parla di settimane

22/10/2018

Non si sono invece resi necessari controlli strumentali per Brozovic e Perisic, le cui condizioni saranno valutate giorno dopo giorno: i due hanno accusato una contusione alla coscia destra durante la gara con i rossoneri e restano in dubbio per il Barcellona.



Nainggolan, dunque, si ferma ancora. E stando al comunicato, lo stop rischia di non essere breve. Il Ninja era già stato costretto a saltare quasi l'intera preparazione estiva a causa di una distrazione muscolare subita nel corso dell'amichevole contro il Sion del 18 luglio scorso. Rientrato dall'infortunio per la gara con il Bologna del 1 settembre (in cui ha segnato il suo primo gol in nerazzurro), l'ex Roma ha disputato tutte le successive otto gare tra campionato e Champions da titolare, fino allo stop di ieri al 30' nella sfida con il Milan in seguito a un contrasto con Biglia.

Oltre alla sfida di mercoledì con il Barcellona e quella con la Lazio in campionato, se lo stop superasse le due settimane Nainggolan potrebbe rischiare di saltare anche la gara di ritorno con i blaugrana, in programma il 6 novembre a San Siro.