Mutti a 4-4-2: "La Juve non sottovaluterà il match col Monaco"

2 maggio 2017

Glik e Raggi : Bortolo Mutti li ha allenati ai tempi di Bari e non si sarebbe aspettato di vederli protagonisti in una semifinale di Champions. Intevenuto in diretta su Sportmediaset.it a 4-4-2 , fa le carte a Monaco e Juventus: "Se una squadra arriva in semifinale vuol dire che ha de valori: ha dei giocatori talentuosi e molto pericolosi. Ha delle lacune difensive ma penso che la Juve non sottovaluterà il match e scenderà in campo molto concentrata".

Glik guiderà la difesa, accanto a lui non ci sarà Raggi, in panchina. Mutti spiega: "Rispetto a Bari Glik e Raggi sono cresciuti tantissimo: quella fu una parentesi di grande difficoltà per tutti, anche per loro. Non mi sarei mai aspettato una crescita così importante da parte di Glik che è un punto di forza per il Monaco così come lo è stato per il Torino negli ultimi anni".



Chi più temibile tra Mbappè e Falcao? "Dico Mbappè, che sta giocando trascinato da un entusiasmo incredibile. Falcao è un profilo più esperto a livello internazionale: comunque sono due ottimi giocatori".



Se fosse in Jardim, chi toglierebbe della Juventus? "Sicuramente Dybala. Sono un suo grande estimatore e anche l'anno scorso quando faticava dicevo già che era un giocatore immenso. È intelligente, sa sempre posizionarsi nel posto giusto per essere importante nella squadra, sa segnare e sa fare gol: mi piace tantissimo".



Infine qualche consiglio: "La Juventus ha più qualità ma non dovrà sottovalutare gli avversari. La Juve può vincere il Triplete? Sì, poi le partite si decidono sugli episodi ma l'organico è all'altezza per essere protagonista di questi eventi. Ha una linea offensiva fortissima. Allegri poi mi piace moltissimo, è un allenatore elegante, poco appariscente e molto concreto".