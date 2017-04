Monaco, naso rotto per Bakayoko: ma con la Juve ci sarà

29 aprile 2017

Aveva risparmiato tutti i titolari in vista di campionato e Champions, ma Jardim perde comunque un pezzo del suo Monaco. Nell'ultimo allenamento prima della sfida con il Tolosa Tiemoué Bakayoko si è procurato una frattura del setto nasale dopo uno scontro fortuito con Glik. Il forte centrocampista francese non sarà in campo in campionato mentre giocherà regolarmente contro la Juve in semifinale, indossando una maschera protettiva.