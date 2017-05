Monaco-Juventus, Mbappé in campo col fratellino Ethan

3 maggio 2017

Bel siparietto in apertura di Monaco-Juventus. Kylian Mbappé, attaccante classe '98 della squadra del Principato, è sceso in campo accompagnato, mano nella mano, dal fratellino Ethan. Il ragazzino di 7 anni, spesso ritratto sui social con il fratello maggiore, era uno dei 23 bambini scelti dall'Uefa per la cerimonia di inizio partita.