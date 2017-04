Monaco, Jardim: "Sarà un Borussia più forte di quello dell'andata"

18 aprile 2017

"Ci aspettiamo un Dortmund più forte rispetto all'andata. La nostra squadra è abituata a giocare in un certo modo e non cambieremo il nostro DNA". Parole del tecnico del Monaco Leonardo Jardim alla vigilia del ritorno di Champions League contro il Borussia. "Forse avremo bisogno di segnare per passare il turno. Dovremo essere concentrati, siamo a 90 minuti dalle semifinali, ma i nostri avversari sono nella stessa situazione".