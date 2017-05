Monaco, Jardim: "Orgoglioso dei miei. Juve più forte del 2015"

9 maggio 2017

La favola del Monaco in Champions si è scontrata con la solidità della Juventus. I monegaschi escono in semifinale di Champions: "Abbiamo fatto un ottimo torneo - ha sottolineato il tecnico Jardim -. Sono orgoglioso dei miei giocatori anche perché per molti era la prima esperienza a questi livelli". In finale vanno i bianconeri: "Sono più forti del 2015 e più esperti, con grandi qualità, ma non vedo una squadra favorita in finale".

A condannare il Monaco all'eliminazione il 2-1 dello Juventus Stadium in favore dei bianconeri: "La qualificazione è stata compromessa in casa nostra. Abbiamo iniziato bene mettendo sotto pressione la Juve, una squadra molto fisica che vince tutti i duelli. Abbiamo avuto qualche opportunità per segnare, all'inizio li abbiamo sorpresi. Resta il fatto di aver fatto un'ottima Champions e sono orgoglioso di questo gruppo. Usciamo a testa alta perché molti di questi ragazzi arriveranno a giocare a livelli altissimi".



Lo stesso Jardim può fare un confronto con la Juventus incontrata nel 2015, l'anno della finale persa a Berlino: "Credo che oggi siano più forti di allora perché i tanti nuovi innesti hanno portato esperienza alla squadra e qualità. In finale potrà essere un elemento decisivo. Il Monaco è lontanissimo dalla Juve, siamo tutti giovani e molti alle prime esperienze in Europa. Non vedo favoriti in finale".