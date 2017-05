Monaco, Glik pensa già al campionato: "Vinciamolo il prima possibile"

3 maggio 2017

Dopo lo 0-2 di stasera, la finale di Champions è sempre più lontana per il Monaco . "Non lo so, andiamo a Torino a fare la nostra partita e speriamo di andare in finale - dice Glik a Premium Sport -. Siamo orgogliosi di quanto fatto partendo da lontano e abbiamo superato turni importanti. Vogliamo vincere il campionato, primo vero obiettivo. L'assenza di Mendy? Un giocatore importante, ha avuto piccoli problemi in settimana".

JARDIM: "DOBBIAMO CREDERCI"

Il tecnico del Monaco, Leonardo Jardim, non molla dopo il ko di stasera: "Ora è difficile ma abbiamo bisogno di crederci. Il modo migliore per avere anche una piccola probabilità sarà vincere a Nancy, un match importante per il campionato. Così potremo pensare di rimontare a Torino". Il portoghese legge così la partita: "Credo che stasera la Juve ha dominato i primi 15', poi abbiamo equilibrato il gioco. La squadra ha fatto una bella gara, voglio fare i complimenti ai miei giocatori per questa gara. Il calcio è così. Non è facile per nessuno giocare contro la Juve. Mbappé non ha trovato spazio e deve imparare a trovarlo. Buffon? Ha fatto 2-3 parate incredibili, è stato decisivo nella vittoria della Juventus".