Millennium Stadium Cardiff, ipotesi tetto chiuso per la finale di Champions

15 aprile 2017

Dopo l'attentato di Dortmund, l'Uefa ha intensificato le misure di sicurezza in vista della finale di Champions League che quest'anno si disputerà sabato 3 giugno al Millennium Stadium di Cardiff. Secondo il 'Sun' i dirigenti della Federcalcio europea avrebbero chiesto alle autorità del Galles di poter utilizzare il tetto retrattile dello stadio, normalmente usato in caso di maltempo, per evitare così anche eventuali attacchi di droni.