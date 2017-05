Mijatovic: "La Juve è perdente in Champions"

4 maggio 2017

Sarà per il suo passato da dirigente e calciatore al Real Madrid, sarà anche per i tre anni (dal 1999 al 2002) non proprio da incorniciare con la maglia della Fiorentina. Il risultato è che Predrag Mihajtovic, giustiziere della Juve nella finale di Amsterdam del 1998, non ha dubbi su chi sarà la favorita alla vittoria finale della Champions League. "Con questi due risultati possiamo dire che la finale è Real-Juventus. La Juve ha un grande ordine tattico, che difende bene e che ha molta qualità davanti - ha spiegato ai microfoni di Cadena Ser -. E' una squadra molto pericolosa che ha preso solo due gol. E' una squadra molto difficile da affrontare, che ha grande esperienza. Entrambe arriveranno a Cardiff in un momento molto buono, visto che avranno vinto i rispettivi campionati. Da quando c'è questo nuovo format la Juve è una squadra perdente nelle finale di Champions, ne ha perse 4 se non sbaglio, mentre il Real le ha vinte tutte e cinque. Dal punto Penso che il Real abbia una squadra migliore: la Juve è da rispettare per tutto quello che sta facendo, ma il Real arriverà a fine stagione in buona condizione e i suoi giocatori avranno voglia di alzare al cielo un'altra Champions e diventare la prima squadra ad alzarla due volte di fila".



Se i bianconeri arriveranno a Cardiff, il pericolo pubblico numero 1 sarà Cristiano Ronaldo. "Alla gente piace tanto parlare e pensare se sia un giocatore finito oppure no. Non è quello degli ultimi due anni, ma segna comunque tantissimo anche in questa nuova posizione da numero nove. Può vincere ancora il Pallone d'oro".