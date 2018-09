Messi: "Con Cristiano Ronaldo la Juve può vincere la Champions"

03/09/2018

"Senza Cristiano Ronaldo il Real Madrid è meno forte. Ora è la Juve è una delle favorite per vincere la Champions". Parole importanti quelle di Leo Messi in un'intervista concessa a Catalunya Radio. "La decisione di Ronaldo mi ha sorpreso - ha aggiunto il capitano del Barcellona - Non lo immaginavo via dal Real Madrid e nemmeno che andasse alla Juve. C'erano tante squadre che lo volevano. Mi ha sorpreso però è andato in una squadra molto buona".