Mascherano a rischio per Barcellona-Juve

12 aprile 2017

Il Barcellona è uscito a pezzi dallo Juventus Stadium. Oltre alla batosta subita, i blaugrana devono fare i conti con l'infortunio di Javier Mascherano. L'argentino ha un problema al polpaccio sinistro e il club catalano ha fatto sapere che le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Il difensore, che a Torino non ha brillato, resta in dubbio per la sfida di ritorno in programma tra sette giorni al Camp Nou.