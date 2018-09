Marca: Nedved furioso negli spogliatoi contro Brych per l'espulsione di CR7

20/09/2018

La rabbia per l'espulsione di Cristiano Ronaldo era incontenibile, tanto da volerne dire quattro all'arbitro. E pare che questa sia stata la reazione di Pavel Nedved all'intervallo di Valencia-Juventus. Secondo quanto riporta Marca, il vicepresidente bianconero è sceso infuriato nel tunnel degli spogliatoi per inveire contro Felix Brych poco prima del duplice fischio dell'arbitro tedesco, aspettandolo al varco. Il quotidiano spagnolo ha raccolto la testimonianza di un uomo vicino all'ingresso del tunnel, secondo cui Nedved e altri due dirigenti si si sono avvicinati a Brych gridando che la decisione presa poco più di un quarto d'ora prima era sbagliata. Il tedesco non si è fermato e ha continuato a camminare con gli assistenti verso la porta del proprio spogliatoio, che si trova proprio di fronte a una scala a chiocciola collegata direttamente con il palco Vip, dove era seduto l'ex Pallone d'Oro.

Quella di Cristiano Ronaldo è comunque un'espulsione entrata nella storia. Per l'asso portoghese è la prima in Champions League delle 11 totali in carriera, ma per la Juventus è la 26esima nella competizione in 181 partite: un rosso ogni 630 minuti. La media si è alzata notevolmente calcolando che negli ultimi tre match europei disputati (casualmente tutti affrontando squadre spagnole) sono arrivate altrettante espulsioni consecutive: Paulo Dybala all'andata e Gigi Buffon al ritorno dei quarti contro il Real Madrid l'anno scorso e ieri Cristiano contro il Valencia.



In questa speciale classifica c'è il Bayern Monaco è secondo a quota 18 rossi in 234 partite (uno ogni 13), al terzo posto ex-aequo ci sono Inter e Arsenal con 17 espulsioni e solo quarto il Galatasaray fermo a 15. Magra consolazione per la Juve: la media dei nerazzurri è superiore, dato che le partite disputate sono solo 106, quindi un rosso ogni 450 minuti.