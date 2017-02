Maradona, lite con un giornalista a Madrid: "Se ti prendo ti rovino"

14 febbraio 2017

Vigilia agitata per Maradona, a Madrid per assistere a Real-Napoli in programma domani sera. Diego, avvicinato da alcuni giornalisti all'interno dell'albergo dove alloggia insieme alla famiglia, non ha risposto alle prime domande e poi ha avuto un battibecco con un reporter spagnolo, che sosteneva di essere stato colpito dall'ex Pibe de oro. "Lasciatemi mangiare in pace - le parole di Maradona -. Non puoi stare nel mio hotel se non hai una stanza qui. Voglio solo mangiare in pace con la mia famiglia, fai il tuo lavoro. E ricordati che se ti prendo ti rovino".