Maradona è a Madrid: "Pronostico? Non faccio l'indovino" Diego dribbla tutti in aeroporto, poi in hotel lo scovano quelli di As. Prima di partire aveva detto: "Andiamo a vincere"

13 febbraio 2017

A Napoli e nel Napoli sale l'attesa per la grande sfida di Champions League di mercoledì sera al Bernabeu contro il Real. A Madrid sono attesi oltre diecimila sostenitori azzurri e anche tanti tifosi vip. In tribuna ci sarà anche Diego Maradona, in Spagna lo sanno: "Non c'è da fidarsi, viene persino Maradona", il titolo in prima pagina del quotidiano 'Marca'. Sarri non cambierà la squadra: tridente Insigne-Mertens-Callejon.

Il grande ex Maradona, che sarà ospite del presidente De Laurentiis, alloggerà nell'hotel del Napoli a Madrid già da stasera. "Andiamo a vedere vincere il Napoli", ha scritto Rocio, la fidanzata dell'ex Pibe de oro, dall'aeroporto di Buenos Aires prima della partenza per l'Europa. Intorno alle 15,30, Maradona è sbarcato a Madrid e c'erano decine di cronisti ad attenderlo. Ma il Pibe ha preferito evitare la stampa, è uscito da una porta secondaria ed è andato in hotel.

Poi, in hotel, intercettato da una troupe di As, Diego ha dteto: "Pronostico? Non sono un indovino, altrimenti non avrei fatto il giocatore".

L'ARRIVO DEGLI AZZURRI La squadra azzurra arriverà invece nella capitale spagnola martedì pomeriggio dopo l'ultimo allenamento a Castelvolturno al mattino. La formazione è fatta per 9/11: Reina tra i pali, difesa con Hysaj (dopo la botta alla caviglia destra si è allenato regolarmente in gruppo), Albiol, Koulibaly e Ghoulam, tridente 'leggero' formato da Insigne, Mertens e Callejon. I due dubbi riguardano il centrocampo: Hamsik inamovibile poi è ballottaggio Jorginho-Diawara in cabina di regia e Allan-Zielinski sul centro destra. Uno tra Milik e Pavoletti andrà in tribuna. A Madrid con la squadra ci sarà anche Tonelli, che, fuori dalla lista Uefa, ha chiesto e ottenuto di poter far parte della trasferta spagnola.

