ManCity, Guardiola: "Vittoria importantissima per il passaggio del turno"

17 ottobre 2017

Pep Guardiola ritiene fondamentale la vittoria contro il Napoli e non lo nasconde. "E' impossibile dominare una squadra come il Napoli per novanta minuti, quindi devo fare i complimenti ai miei giocatori perché so con che squadra abbiamo vinto. Non abbiamo giocato contro dei ragazzini, ma contro una squadra che in Serie A ha vinto otto partite di fila: questa è una una vittoria importantissima nell’economia del passaggio del turno", ha detto.