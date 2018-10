Manchester United-Juventus, sfida tra ex: Cristiano Ronaldo contro Pogba

23/10/2018

Corsi e ricorsi storici all'Old Trafford per Manchester United-Juventus. C'è il passato di fine anni 90 con la vittoria storica firmata da Del Piero e quello più recente con Cristiano Ronaldo e Pogba a maglie invertite. Il primo ha promesso di non esultare in caso di gol e anche il secondo potrebbe imitarlo visto il forte legame con i bianconeri. In più per il francese è la prima volta da avversario.



Un match dalle mille emozioni che per la Juve può voler dire ipotecare gli ottavi di Champions League. Con una vittoria, infatti, la truppa di Allegri vedrebbe il passaggio del turno molto più vicino con 9 punti e un margine di sicurezza di +5 proprio sui Red Devils. È anche la sfida tra due modi di pensare, due filosofie di gioco: quella di Mourinho contro quella di Allegri. Bisognerà osservare anche in panchina i comportamenti dei due allenatori e c'è da scommettere che sarà uno spettacolo.



Sarà anche la prima volta che la Juve giocherà all'Old Trafford dopo la finale di Champions League del 2003 persa ai rigori contro il Milan. Il teatro dei sogni che si è trasformato nel luogo dell'incubo: bisognerà esorcizzare quel 28 maggio 2003, un motivo in più per cercare l'impresa.