Manchester City, Guardiola: "Prima o poi perderemo..."

5 dicembre 2017

Il Manchester City fino ad ora in Europa non ha mai sbagliato: 5 vittorie in altrettante gare, 15 punti conquistati nel Gruppo F dove sono invece Shakhtar e Napoli, rispettivamente a 9 e 6 punti, a giocarsi l'ultimo posto utile per accedere agli ottavi. E "arbitro" della sfida a distanza tra gli ucraini e gli Azzurri sarà proprio il City che, a pochi giorni dal derby di Manchester contro i Red Devils di Mourinho, gioca una gara influente fino a un certo punto. Ma il sesto successo di fila è un obiettivo dichiarato di Guardiola che vuole mantenere l'imbattibilità e portare a casa un'altra vittoria (che, per altro, in Europa ha anche e sempre un riscontro economico). Guardiola va a caccia dell'en plein per fare la storia del club e ha garantito massimo rispetto per lo Shakhtar, per il Napoli e per la stessa Champions: "Abbiamo la mentalità vincente, siamo venuti in Ucraina per vincere" ha detto Pep che ha mostrato, però, anche un pizzico di fatalità: "Prima o poi perderemo ma il giorno dopo ci riprenderemo. E ve lo assicuro: faremo il possibile per vincere"



"Siamo felici di essere tra le migliori 16 d'Europa, giochiamo un bellissimo calcio ma questo non significa che vinceremo la competizione. per quello dovremo essere in forma nell'ultimo mese". Guardiola ha parlato di David Silva, non convocato per la Champions e in dubbio anche per la gara contro lo United: "Qui con noi c'è Phil Foden, ha delle buone possibilità di giocare. Noi siamo fieri di lui e se giocherà lo farà al meglio" ha assicurato.