Manchester City, Guardiola: "Abbiamo battuto un Monaco fortissimo"

21 febbraio 2017

Nel corso del programma “Premium Champions”, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha commentato il 5-3 contro il Monaco nell'andata degli ottavi di finale: “Sono successe tantissime cose in questa partita, abbiamo commesso errori ma noi siamo una squadra giovane in Europa, ci giochiamo solo da 5-6 anni e per 32 anni questa società è stata fuori dal giro".



In campo si è visto un ottimo Monaco: "E' stato più esperto ma alla fine in campo c’erano squadre che volevano giocare, segnare e vincere. Non è facile difendere così con il campo lungo dietro, contro giocatori eccezionali. Corrono tantissimo e sono una squadra fortissima. Siamo stati ingenui a volte e altre molto sfortunati come nel primo tempo. Dobbiamo ringraziare anche il nostro portiere però mentalmente siamo stati molto stabili, non era facile giocare 90 minuti con grande intensità, non ci siamo mai dimenticati di attaccare e siamo in corsa".



I due gol di vantaggio mettono il City in posizione di vantaggio, ma senza tranquillità: "La qualificazione è ancora aperta, con un 2-0 siamo fuori ma siamo lì. Aguero ha superato l’esame? Non deve superare nessun esame, ha un talento speciale. Oggi ha partecipato di più al nostro gioco, ha giocato di sponda e siamo felici perché abbiamo battuto una grandissima squadra. Errori arbitrali decisivi? Passaparola”.