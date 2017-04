Madrid invasa dai tifosi del Bayern: misure di sicurezza rafforzate

18 aprile 2017

Le autorità spagnole hanno previsto misure di sicurezza rafforzate per la partita di Champions di questa sera fra Real Madrid e Bayern Monaco, in programma al Santiago Bernabeu. La decisione è stata presa dopo le esplosioni che la settimana scorsa hanno colpito a Dortmund l'autobus dell'altra squadra tedesca ancora in corsa nella massima competizione europea, il Borussia. A Madrid oltre 1.800 agenti saranno impiegati per la protezione dell' incontro e delle due tifoserie.